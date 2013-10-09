Пожар на швейной фабрике в Бангладеш: погибли 10 человек, около 50 госпитализированы

Новости Бангладеш. Жертвами пожара на швейной фабрике в Бангладеш стали по меньшей мере 10 человек. Около полусотни госпитализированы.

Пламя вспыхнуло ночью в одном из цехов производства. Однако в считанные минуты огонь перекинулся на соседние помещения. Не смотря на то, что к месту ЧП оперативно прибыли бригады пожарных спасти здание не удалось.

Это уже не первый такой случай в Бангладеш. Так, в апреле этого года в результате обрушения и пожара на фабрике погибли свыше тысячи человек.

Ежегодно Бангладеш зарабатывает на экспорте одежды в Европу и США около 20 миллиардов долларов. В сфере пошива одежды работает около 4 млн человек, в основном женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.