В Минске задержали иностранок с фальшивыми паспортами. Девушки собирались улететь в Турцию

Новости Беларуси. Иностранки с фальшивыми паспортами попытались улететь в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном аэропорту Минск внимание пограничников привлекли две девушки, которые хотели отправиться рейсом в Стамбул.

При прохождении пограничного контроля они предъявили подозрительные мексиканские паспорта. После проверки документов сомнения контролера подтвердились: один паспорт оказался полностью поддельным, другой – частично. Девушек задержали для установления личности. Теперь, кроме административной ответственности за покушение на незаконное пересечение границы, им грозит еще и уголовная – за использование поддельных документов.