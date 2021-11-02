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В Минске задержали иностранок с фальшивыми паспортами. Девушки собирались улететь в Турцию

02 ноября 2021 06:18
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Новости Беларуси. Иностранки с фальшивыми паспортами попытались улететь в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном аэропорту Минск внимание пограничников привлекли две девушки, которые хотели отправиться рейсом в Стамбул.

В Минске задержали иностранок с фальшивыми паспортами. Девушки собирались улететь в Турцию-1

При прохождении пограничного контроля они предъявили подозрительные мексиканские паспорта. После проверки документов сомнения контролера подтвердились: один паспорт оказался полностью поддельным, другой – частично. Девушек задержали для установления личности. Теперь, кроме административной ответственности за покушение на незаконное пересечение границы, им грозит еще и уголовная – за использование поддельных документов.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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