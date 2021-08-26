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В Минске за сутки два пешехода попали под колёса автомобилей

26 августа 2021 14:47
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Новости Беларуси. Сразу два наезда на пешеходов произошли в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске за сутки два пешехода попали под колёса автомобилей-1

Так, на улице Никифорова машина сбила 11-летнюю велосипедистку. Водитель Kia двигался по Руссиянова и при повороте направо наехал на ребенка, который переходил по регулируемому переходу. Пострадавшая доставлена в больницу.

В Минске за сутки два пешехода попали под колёса автомобилей-4

Еще один наезд произошел вблизи улицы Сердича. Бесправник на Renault сбил нетрезвого пешехода. Им оказался 67-летний мужчина, который пересекал проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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