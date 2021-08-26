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Нетрезвая бесправница на Lexus протаранила Renault на Орловской

26 августа 2021 13:56
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Новости Беларуси. На Орловской нетрезвая бесправница на Lexus совершила ДТП. По ее вине столкнулось сразу три авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нетрезвая бесправница на Lexus протаранила Renault на Орловской-1

37-летняя нарушительница направлялась от улицы Карастояновой в сторону Червякова. И на Орловской врезалась в стоящий Renault. От удара его отбросило на машину той же марки. Оказалось, что женщина никогда не получала водительских прав.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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