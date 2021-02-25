В Минске водитель Kia сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку

Новости Беларуси. На МКАД во время движения по внутреннему кольцу водитель автомобиля насмерть сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около семи утра водитель, двигаясь по внутреннему кольцу со стороны Кижеватова в направлении Казинца, совершил наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего сейчас устанавливается.

Еще один наезд на пешехода произошел на улице Романовская Слобода.