Прямой эфир

В Минске водитель Kia сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку

25 февраля 2021 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На МКАД во время движения по внутреннему кольцу водитель автомобиля насмерть сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске водитель Kia сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку -1

Около семи утра водитель, двигаясь по внутреннему кольцу со стороны Кижеватова в направлении Казинца, совершил наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего сейчас устанавливается.

Еще один наезд на пешехода произошел на улице Романовская Слобода.

В Минске водитель Kia сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку -4

Виталий Бельский, инспектор ДПС отдела ГАИ Центрального РУВД:
Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Kia, двигался по улице Романовская Слобода со стороны улицы Мельникайте в направлении улицы Немига во второй полосе для движения. На регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку 2001 года рождения. Девушка доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

В Минске водитель Kia сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку -7

На улице Пимена Панченко под колеса автомобиля также попал пешеход. Утром водитель Chrysler, двигаясь со стороны Мазурова в направлении Сухаревской, сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне перехода. Пешеход госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Виталий Бельский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждому отводилась определённая роль». В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры
25 февраля 2021 14:22

«Каждому отводилась определённая роль». В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры

Установлена администратор деструктивного Telegram-канала. Им оказалась 22-летняя девушка
25 февраля 2021 12:55

Установлена администратор деструктивного Telegram-канала. Им оказалась 22-летняя девушка

За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза
25 февраля 2021 07:00

За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза