В Минске водитель Kia сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку

Новости Беларуси. На МКАД во время движения по внутреннему кольцу водитель автомобиля насмерть сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На МКАД во время движения по внутреннему кольцу водитель автомобиля насмерть сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около семи утра водитель, двигаясь по внутреннему кольцу со стороны Кижеватова в направлении Казинца, совершил наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего сейчас устанавливается.
Еще один наезд на пешехода произошел на улице Романовская Слобода.
Виталий Бельский, инспектор ДПС отдела ГАИ Центрального РУВД:
Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Kia, двигался по улице Романовская Слобода со стороны улицы Мельникайте в направлении улицы Немига во второй полосе для движения. На регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку 2001 года рождения. Девушка доставлена в медицинское учреждение для осмотра.
На улице Пимена Панченко под колеса автомобиля также попал пешеход. Утром водитель Chrysler, двигаясь со стороны Мазурова в направлении Сухаревской, сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне перехода. Пешеход госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.