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За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза

25 февраля 2021 07:00
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Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции продолжают устанавливать личности тех, кто в Telegram-чатах призывает к радикальным действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из таких оказался студент столичного вуза.

За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза-1

Сам на протестные акции молодой человек не выходил, предпочитал оставаться дома, но призывал перекрывать дороги и противодействовать силовикам. Ранее молодой человек неоднократно привлекался по административной статье за безбилетный проезд.

За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза-4

В августе принимал активное участие в протестном движении, писал в деструктивные Telegram-каналы призывы выходить на дорогу, к забастовкам, блокировать движение. Также ходить на марши. А сам в это время находился дома на диване. 

За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза-7

А правоохранители еще раз напоминают, анонимности в интернете не существует, безответным не останется ни одно правонарушение.

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# Акции протеста # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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