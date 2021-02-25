За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза

Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции продолжают устанавливать личности тех, кто в Telegram-чатах призывает к радикальным действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из таких оказался студент столичного вуза.

Сам на протестные акции молодой человек не выходил, предпочитал оставаться дома, но призывал перекрывать дороги и противодействовать силовикам. Ранее молодой человек неоднократно привлекался по административной статье за безбилетный проезд.