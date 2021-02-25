За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза

Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции продолжают устанавливать личности тех, кто в Telegram-чатах призывает к радикальным действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из таких оказался студент столичного вуза.
Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции продолжают устанавливать личности тех, кто в Telegram-чатах призывает к радикальным действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из таких оказался студент столичного вуза.
Сам на протестные акции молодой человек не выходил, предпочитал оставаться дома, но призывал перекрывать дороги и противодействовать силовикам. Ранее молодой человек неоднократно привлекался по административной статье за безбилетный проезд.
В августе принимал активное участие в протестном движении, писал в деструктивные Telegram-каналы призывы выходить на дорогу, к забастовкам, блокировать движение. Также ходить на марши. А сам в это время находился дома на диване.
А правоохранители еще раз напоминают, анонимности в интернете не существует, безответным не останется ни одно правонарушение.
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