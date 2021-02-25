Установлена администратор деструктивного Telegram-канала. Им оказалась 22-летняя девушка

22-летняя ассистент аудитора в этом паблике занималась совсем не университетской и просветительской работой. Призывала к забастовкам, незаконным митингам и пропуску учебы. Однако оказавшись в руках правоохранителей, тут же поменяла свое мнение.

В конце года в этих каналах начались призывы к насилию и несанкционированным акциям. Я считаю, что насилия в нашей стране быть не должно. И никаких подрывов общества тоже не должно быть. Я советую всем удалиться из этих чат-каналов и вести свою деятельность мирным путем.

За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза