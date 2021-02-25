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Установлена администратор деструктивного Telegram-канала. Им оказалась 22-летняя девушка

25 февраля 2021 12:55
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Новости Беларуси. Правоохранители установили личность администратора деструктивного Telegram-канала «БДУ Ассоциация 97», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлена администратор деструктивного Telegram-канала. Им оказалась 22-летняя девушка-1

22-летняя ассистент аудитора в этом паблике занималась совсем не университетской и просветительской работой. Призывала к забастовкам, незаконным митингам и пропуску учебы. Однако оказавшись в руках правоохранителей, тут же поменяла свое мнение. 

Установлена администратор деструктивного Telegram-канала. Им оказалась 22-летняя девушка-4

В конце года в этих каналах начались призывы к насилию и несанкционированным акциям. Я считаю, что насилия в нашей стране быть не должно. И никаких подрывов общества тоже не должно быть. Я советую всем удалиться из этих чат-каналов и вести свою деятельность мирным путем.

За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза

Установлена администратор деструктивного Telegram-канала. Им оказалась 22-летняя девушка-7

Правоохранители еще раз напоминают: анонимности в интернете не существует. Сегодня развитие технологий не составляет труда установить личность и привлечь к ответственности за противоправную деятельность в интернете.

# Акции протеста # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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