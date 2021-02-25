Установлена администратор деструктивного Telegram-канала. Им оказалась 22-летняя девушка

Новости Беларуси. Правоохранители установили личность администратора деструктивного Telegram-канала «БДУ Ассоциация 97», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правоохранители установили личность администратора деструктивного Telegram-канала «БДУ Ассоциация 97», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
22-летняя ассистент аудитора в этом паблике занималась совсем не университетской и просветительской работой. Призывала к забастовкам, незаконным митингам и пропуску учебы. Однако оказавшись в руках правоохранителей, тут же поменяла свое мнение.
В конце года в этих каналах начались призывы к насилию и несанкционированным акциям. Я считаю, что насилия в нашей стране быть не должно. И никаких подрывов общества тоже не должно быть. Я советую всем удалиться из этих чат-каналов и вести свою деятельность мирным путем.
За призывы к радикальным действиям задержан студент минского вуза
Правоохранители еще раз напоминают: анонимности в интернете не существует. Сегодня развитие технологий не составляет труда установить личность и привлечь к ответственности за противоправную деятельность в интернете.