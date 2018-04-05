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В Минске школьник катался на дедушкином мотоцикле Kawasaki по Октябрьской площади

05 апреля 2018 10:17
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Новости Беларуси. В Минске школьник катался по Октябрьской площади на мотоцикле.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 5 апреля около трех часов ночи сотрудники  ОМОН задержали на Октябрьской площади человека, который катался по ней на мотоцикле. За рулем Kawasaki находился школьник 2002 года рождения. У него нет водительских прав.

По словам учащегося, он взял ключи от мотоцикла дедушки, выехал покататься, а на Октябрьскую площадь приехал, чтобы сделать фото.

Так как школьник не достиг возраста привлечения к административной ответственности, материалы дела будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.

Осенью 2017 года в Ольшанах пьяного школьника поймали за вождение автомобиля без прав (читать далее).

# происшествия # Авария в Минске

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