В Минске школьник катался на дедушкином мотоцикле Kawasaki по Октябрьской площади

Новости Беларуси. В Минске школьник катался по Октябрьской площади на мотоцикле.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 5 апреля около трех часов ночи сотрудники ОМОН задержали на Октябрьской площади человека, который катался по ней на мотоцикле. За рулем Kawasaki находился школьник 2002 года рождения. У него нет водительских прав.

По словам учащегося, он взял ключи от мотоцикла дедушки, выехал покататься, а на Октябрьскую площадь приехал, чтобы сделать фото.

Так как школьник не достиг возраста привлечения к административной ответственности, материалы дела будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.