Вынесен приговор водителю грузовика, насмерть сбившему 11-летнюю девочку у ТЦ «Замок»

Новости Беларуси. Вынесен приговор водителю автомобиля, который сбил людей на переходе у ТЦ «Замок».

Как сообщает БЕЛТА, 55-летнего водителя грузовика приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина также на пять лет лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлением всеми видами транспорта.

Водителя признали виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого повреждения другому человеку.

Сын мужчины являлся владельцем того самого грузовика, за рулем которого находился обвиняемый. С владельца ТС взыскано в счет компенсации морального вреда 20 тысяч рублей в пользу пострадавших.

Сбивший людей возле ТЦ «Замок» грузовик не проходил техосмотр два года

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Напомним, ДТП случилось вечером 2 декабря на проспекте Победителей. Мужчина резко затормозил у пешеходного перехода, по которому шли люди, но из-за неисправной тормозной системы грузовик продолжил движение. В результате столкновения погибла 11-летняя девочка. Ее младший брат, бабушка и еще два пешехода были травмированы.