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В Речицком районе нетрезвый молодой человек попытался убить таксиста молотком

05 апреля 2018 08:26
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Новости Беларуси. В Речицком районе молодой человек пытался молотком убить водителя такси.

По информации МВД, инцидент произошел 3 апреля. Неработающий житель Речицы 2000 года рождения в нетрезвом состоянии попытался убить молотком таксиста. 64-летнего мужчину доставили в медучреждение с черепно-мозговой травмой.

Нападавший был задержан. Возбужденное ранее уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК переквалифицировано на ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 УК РБ.

В середине марта нынешнего года в Гродно нетрезвый пассажир избил таксиста и повредил автомобиль (читать далее).

# происшествия # Нападение

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