В Речицком районе нетрезвый молодой человек попытался убить таксиста молотком

Новости Беларуси. В Речицком районе молодой человек пытался молотком убить водителя такси.

По информации МВД, инцидент произошел 3 апреля. Неработающий житель Речицы 2000 года рождения в нетрезвом состоянии попытался убить молотком таксиста. 64-летнего мужчину доставили в медучреждение с черепно-мозговой травмой.

Нападавший был задержан. Возбужденное ранее уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК переквалифицировано на ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 УК РБ.