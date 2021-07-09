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В Минске 9-летняя девочка на электросамокате попала под колёса Mazda

09 июля 2021 14:19
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Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил 9-летнюю девочку на электросамокате, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 9-летняя девочка на электросамокате попала под колёса Mazda-1

Водитель Mazda двигался во дворе по улице Налибокская, 10. При повороте налево он не заметил мужчину с девочкой, которые ехали навстречу по проезжей части на электросамокате. В результате произошло столкновение. Девочка с травмами госпитализирована. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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