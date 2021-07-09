В Минске 9-летняя девочка на электросамокате попала под колёса Mazda

Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил 9-летнюю девочку на электросамокате, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Mazda двигался во дворе по улице Налибокская, 10. При повороте налево он не заметил мужчину с девочкой, которые ехали навстречу по проезжей части на электросамокате. В результате произошло столкновение. Девочка с травмами госпитализирована. Проводится проверка.