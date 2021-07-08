Прямой эфир

От удара легковушку отбросило. В аварии на МКАД пострадал 11-летний ребёнок

08 июля 2021 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ДТП на МКАД пострадал 11-летний мальчик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От удара легковушку отбросило. В аварии на МКАД пострадал 11-летний ребёнок-1

Mazda ехала по внутреннему кольцу МКАД. В районе 18-го километра из-за несоблюдения дистанции она столкнулась с Audi. От удара немецкую легковушку отбросило в крайнюю правую полосу, машина въехала в металлическое ограждение, а затем в стоящую Toyota. В аварии пострадал 11-летний мальчик, который находился в Mazda. Его госпитализировали.

Ребенка перевозили без специального удерживающего устройства.

От удара легковушку отбросило. В аварии на МКАД пострадал 11-летний ребёнок-4

Еще одно ДТП, но уже с участием мотоциклиста. Столкновение двухколесного с автомобилем произошло на улице Сурганова. Водитель Volkswagen двигался со стороны проспекта Независимости и на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа при повороте налево на зеленый свет не уступил дорогу встречному мотоциклу. Пострадал байкер, его госпитализировали.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Переоделись в тёмную одежду, надели маски, капюшоны». В Минске двое мужчин вывели из строя 15 камер видеонаблюдения
07 июля 2021 19:59

«Переоделись в тёмную одежду, надели маски, капюшоны». В Минске двое мужчин вывели из строя 15 камер видеонаблюдения

Проводят исследования воздуха. Что сейчас происходит в остановившемся цехе «Гродно Азота»?
07 июля 2021 17:27

Проводят исследования воздуха. Что сейчас происходит в остановившемся цехе «Гродно Азота»?

В Мядельском районе Mercedes сбил школьника на велосипеде. Мальчик в больнице
07 июля 2021 14:32

В Мядельском районе Mercedes сбил школьника на велосипеде. Мальчик в больнице