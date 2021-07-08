От удара легковушку отбросило. В аварии на МКАД пострадал 11-летний ребёнок

Новости Беларуси. В ДТП на МКАД пострадал 11-летний мальчик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Mazda ехала по внутреннему кольцу МКАД. В районе 18-го километра из-за несоблюдения дистанции она столкнулась с Audi. От удара немецкую легковушку отбросило в крайнюю правую полосу, машина въехала в металлическое ограждение, а затем в стоящую Toyota. В аварии пострадал 11-летний мальчик, который находился в Mazda. Его госпитализировали. Ребенка перевозили без специального удерживающего устройства.