Крал пьяным, вещи продавал. Мужчину, которого обвиняют в хищении иконы, задержали в Брестской области

Суд вынесет приговор 43-летнему жителю агрогородка Знаменка. Как выяснилось, мужчина причастен к ряду правонарушений. Самым громким делом стало похищение иконы «Христос Вседержитель» (ущерб составил более 340 рублей). Во время допроса мужчина признал вину. Следователи выяснили, что зачастую задержанный совершал налеты, будучи пьяным, украденные вещи продавал.

Евгений Латышев, заместитель начальника следственного отделения Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси:

Мужчина показал, что совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения, похищенные вещи продавал и деньги тратил на спиртное и еду. По результатам предварительного расследования его действия квалифицированы как кража, совершенная повторно, и покушение на кражу. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.