В Минске 5 сентября при пожаре на улице Розы Люксембург погибли трое человек

Новости Беларуси. В Минске 5 сентября вспыхнул пожар в квартире, где частенько злоупотребляли спиртным. В огне погибла не только хозяйка и ее гостья, но и мужчина, который кинулся спасать свою дочь и внука, жившие этажом выше. Еще 4 человека пострадали.

Житель дома, в котором случился пожар:

Почувствовала, что дым, думала, что крышу ремонтируют. Сначала дым валили сверху. Ничего не поняла.

Уже буквально через пару минут стало ясно, что дом на улице Розы Люксембург горит. Из окон квартиры на втором этаже валил густой дым. Жители сразу определили, где начался пожар, и забили тревогу. По словам очевидцев, к хозяйке квартиры заглянула ее подруга. Женщины часто собирались такой компаний и изрядно выпивали. Сегодня их посиделки привели к трагедии.

Соседи пытались достучаться до них, но попытки самостоятельно открыть железную дверь ни к чему не привели. Более того, из-за дыма в подъезде было опасно находиться. В результате пожара женщины погибли. Трагедия унесла жизнь еще одного человека.

Анна:

Собрались мы через двери выходить, а там очень много дыма было, все черное, все в гари. Мы побежали на балкон. И с балкона нас доставали пожарные.

В это время в подъезд, охваченный дымом, вбежал отец Анны. Он хотел спасти свою дочь и маленького внука. Они находились в квартире на 4 этаже. Мужчина не знал, что его семью уже эвакуировали. К сожалению, он потерял сознание, так и не добежав до квартиры дочери. Медики около часа пытались его реанимировать, но, к сожалению, ничего сделать уже не удалось, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Этот мужчина проник в подъезд уже во время пожара в попытке спасти своих близких. Причина пожара в настоящий момент устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.