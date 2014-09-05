Детский сад горел ночью на проспекте Независимости в Минске

Новости Беларуси. Ночью в Минске произошел пожар в здании яслей-сада №296 на проспекте Независимости в Минске. Когда на место прибыли спасатели, из окон кухни на первом этаже двухэтажного строения валили дым.

Пресс-служба МЧС:

Установлено, что в помещении кладовой в кухне произошло загорание холодильника, весов электронных настольных, дверного полотна.

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки холодильника.

Пострадавших нет - благо, ЧП произошло во втором часу ночи. А вот когда 31 декабря 2013 года в детском саду №226 Первомайского района случился пожар в час дня. В здании находились 11 детей и персонал детского сада. К слову, причиной пожара также стало короткое замыкание холодильника (см.видео).