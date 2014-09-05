Прямой эфир

Детский сад горел ночью на проспекте Независимости в Минске

05 сентября 2014 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью в Минске произошел пожар в здании яслей-сада №296 на проспекте Независимости в Минске. Когда на место прибыли спасатели, из окон кухни на первом этаже двухэтажного строения валили дым. 

Пресс-служба МЧС:
Установлено, что в помещении кладовой в кухне произошло загорание холодильника, весов электронных настольных, дверного полотна.

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки холодильника.

Пострадавших нет - благо, ЧП произошло во втором часу ночи. А вот когда 31 декабря 2013 года в детском саду №226 Первомайского района случился пожар в час дня. В здании находились 11 детей и персонал детского сада. К слову, причиной пожара также стало короткое замыкание холодильника (см.видео).

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Могилёва по поддельным картам снимал деньги со счетов иностранных банков
05 сентября 2014 12:18

Житель Могилёва по поддельным картам снимал деньги со счетов иностранных банков

На «Ждановичах» грузчика забили до смерти: минчанин брал за работу меньше, чем другие
05 сентября 2014 07:28

На «Ждановичах» грузчика забили до смерти: минчанин брал за работу меньше, чем другие

Взрыв в жилом доме на севере Нидерландов. 2 человека погибли, 15 ранены
05 сентября 2014 07:10

Взрыв в жилом доме на севере Нидерландов. 2 человека погибли, 15 ранены