Житель Могилёва по поддельным картам снимал деньги со счетов иностранных банков

Новости Беларуси. В Могилёве задержан мошенник, который по поддельный картам снимал деньги со счетов клиентов банков из Америки, Африки, Австралии.

Мужчина изготавливал «белый пластик» - поддельные карточки для банкоматов, но с реальными номерами счетов.

С их помощью подозреваемый успел снять 30 млн рублей. В планах были как минимум 150 млн. Но на чистую воду мошенника вывели специалисты управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.

Личности пострадавших от действий преступника устанавливаются.

К слову, белорусские банки также сталкивались со случаями подделки их карт. О случаях нахождения в банкоматах «белого пластика» сообщали в милицию не единожды.

Например, житель Минского района изготавливал поддельные банковские карточки, с помощью которых совершал хищение в различных торговых центрах столицы и области. Также обвиняемый продавал карточки другим лицам. По данным следствия, всего установлено более 200 преступлений, а также более десятка фактов сбыта поддельных платежных средств. Общая сумма похищенного составила более 30 миллионов рублей (см.видео)