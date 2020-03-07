В Лунинце подозреваемый в кражах мужчина скрывался три месяца. Фигуранту помогал друг

Новости Беларуси. В Лунинце задержан с поличным уроженец Борисова, который подозревается в воровстве из магазинов электроники.

Как сообщает МВД Беларуси, в середине февраля в Лунинце к правоохранителям обратились работники магазина, из которого исчез ноутбук стоимостью почти 2 тысячи рублей.

Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что подозреваемым является 37-летний мужчина, который неоднократно судим за кражи и находился в розыске с декабря 2019 года за совершение правонарушений в Минской и Витебской областях.

Милиционеры установили, что гражданин снимал квартиру в Пинске. Когда подозреваемый возвращался домой после совершения другого преступления, он был задержан. После этого правоохранители смогли узнать, как мужчина мог скрываться три месяца.

Фигурант покидал дом только с целью краж и продажи украденного. Всем необходимым гражданина обеспечивал его знакомый. В настоящее время известно о пяти кражах.

В конце февраля в Бобруйске мужчина украл девять роз, чтобы подарить их жене.