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В Лиде отец-пенсионер зарезал собственного сына

13 августа 2012 10:12
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Новости Беларуси. В Лиде возбуждено уголовное дело по факту убийства. Отец расправился с сыном одним ударом ножа. Родственники жили в одном доме и оба злоупотребляли спиртными напитками. На это почве часто возникали противоречия.

В один из последних скандалов отцу сильно досталось от сына. На следующий день пенсионер припомнил молодому человеку его поведение.

Единственный удар в область грудной клетки оказался смертельным, потерпевший умер до приезда врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Убийство

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