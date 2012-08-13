В Лиде отец-пенсионер зарезал собственного сына

Новости Беларуси. В Лиде возбуждено уголовное дело по факту убийства. Отец расправился с сыном одним ударом ножа. Родственники жили в одном доме и оба злоупотребляли спиртными напитками. На это почве часто возникали противоречия.

В один из последних скандалов отцу сильно досталось от сына. На следующий день пенсионер припомнил молодому человеку его поведение.

Единственный удар в область грудной клетки оказался смертельным, потерпевший умер до приезда врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.