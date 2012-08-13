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Лесные пожары в Европе. В Хорватии горят курортные зоны, с Канарских островов эвакуировано 5 тысяч человек

13 августа 2012 09:58
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Пожары в Европе набирают обороты. В Хорватии лесные пожары подступают к курортным зонам. Несмотря на все усилия спасателей, огонь приближается к Дубровнику, где отдыхают тысячи туристов. Этому способствует 40-градусная жара и сильный ветер.

Неспокойно и в Испании. Накануне более 5 тысяч человек были эвакуированы на Канарских островах из-за сильных пожаров. Лес горит на площади в 3,5 тысячи гектаров.

Сложная ситуация и на Тенерифе. В целях безопасности перекрыты автомагистрали. Впрочем, власти заявили, что туристам пожары не угрожают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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