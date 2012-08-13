О новых подробностях убийства в Минске грузина сообщила его сотрудница Юлианна

Новости Беларуси. Новые подробности убийства в Минске, как пишут СМИ, депутата Бондо Шаликиани просочились в прессу. В эфире одного из белорусских телеканалов появилась женщина, о которой сообщается, что она работала у убитого.

Юлианна, сотрудница Бондо Павлова:

Год назад я видела у него пистолет. Он мне ответил: «Я просто опасаюсь за свою жизнь, поступают угрозы». Неделю назад мне поступил звонок от него. Он сказал: «Если меня убьют, то доведи, пожалуйста, до органов, что это политический мотив, никакого криминала здесь нет. Он был бизнесмен, спокойный, никому не переходил дорогу и со всеми находил общий язык.

С Бондо Шаликиани нас познакомил наш общий друг-грузин в 2009 году. Знала я его как бизнесмена, никаких криминальных следов я не видела. Это очень порядочный мужчина был. В данный момент его поливают грязью и говорят, что он вор в законе.

Постоянно посещал заведения какие-то, не скрывался. Да, уезжал в Россию, в Москву, в Смоленск, но на день, на два.



Женщина сообщила, что у убитого в Минске был ресторанный бизнес, а в Смоленской области - нефтяной. По ее данным, убитый прожил в Беларуси примерно 3,5 года.

Как сообщал ctv.by, в Минске в ночь на 7 августа убит 45-летний гражданин России. Убийство совершено во дворе жилого дома по ул. К.Чорного, д.31 приблизительно в 01 час 10 минут. В мужчину выстрелили несколько раз, в том числе в голову. Председатель Следственного комитета Беларуси Валерий Вакульчик сообщил 8 августа, что уточняется информация о том, что убитый является уроженцем Грузии, экс-депутатом парламента Грузии, бизнесменом Бондо Шаликиани, поскольку первоначально при нем были обнаружены документы на имя гражданина Российской Федерации Бондо Павлова, который прибыл в Беларусь из Смоленской области.