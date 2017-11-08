В Крупках бесправник съехал в кювет и погиб

Новости Беларуси. Вечером 5 ноября в Крупках автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, за рулем автомобиля Renault находился 33-летний мужчина без водительских прав. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В результате аварии в больнице скончался водитель, а 21-летний пассажир попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Оба человека в салоне не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома