В Крупках бесправник съехал в кювет и погиб
Новости Беларуси. Вечером 5 ноября в Крупках автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, за рулем автомобиля Renault находился 33-летний мужчина без водительских прав.
Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
В результате аварии в больнице скончался водитель, а 21-летний пассажир попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой.
Оба человека в салоне не были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 317 «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств».
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