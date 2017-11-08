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В Крупках бесправник съехал в кювет и погиб

08 ноября 2017 15:14
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Новости Беларуси. Вечером 5 ноября в Крупках автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, за рулем автомобиля Renault находился 33-летний мужчина без водительских прав.

Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В Крупках бесправник съехал в кювет и погиб-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома 

В результате аварии в больнице скончался водитель, а 21-летний пассажир попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой.

Оба человека в салоне не были пристегнуты ремнями безопасности.

В Крупках бесправник съехал в кювет и погиб-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома 

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 317 «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств».

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# происшествия # Фотофакт # ДТП

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