В Калинковичах у годовалого ребёнка большой палец застрял в лампадке: понадобилась помощь спасателей

По информации МЧС, инцидент произошел утром 11 января. Большой палец годовалого ребенка застрял в крышке лампадки. Сотрудники МЧС освободили руку малыша.

Новости Беларуси. В Калинковичах спасатели сняли с пальца ребенка часть лампадки.

Ребенок в удовлетворительном состоянии. Его не будут госпитализировать.