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В Калинковичах у годовалого ребёнка большой палец застрял в лампадке: понадобилась помощь спасателей

12 января 2018 16:14
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Новости Беларуси. В Калинковичах спасатели сняли с пальца ребенка часть лампадки.

По информации МЧС, инцидент произошел утром 11 января. Большой палец годовалого ребенка застрял в крышке лампадки. Сотрудники МЧС освободили руку малыша.

В Калинковичах у годовалого ребёнка большой палец застрял в лампадке: понадобилась помощь спасателей-1

Фото: МЧС

Ребенок в удовлетворительном состоянии. Его не будут госпитализировать.

Весной 2017 года в Минске годовалый ребенок застрял головой в горшке – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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