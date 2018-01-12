В Калинковичах у годовалого ребёнка большой палец застрял в лампадке: понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. В Калинковичах спасатели сняли с пальца ребенка часть лампадки.
По информации МЧС, инцидент произошел утром 11 января. Большой палец годовалого ребенка застрял в крышке лампадки. Сотрудники МЧС освободили руку малыша.
Новости Беларуси. В Калинковичах спасатели сняли с пальца ребенка часть лампадки.
По информации МЧС, инцидент произошел утром 11 января. Большой палец годовалого ребенка застрял в крышке лампадки. Сотрудники МЧС освободили руку малыша.
Фото: МЧС
Ребенок в удовлетворительном состоянии. Его не будут госпитализировать.
Весной 2017 года в Минске годовалый ребенок застрял головой в горшке – здесь подробнее.