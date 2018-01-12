Пожар в Воложинском районе: огонь уничтожил крышу и перекрытия частного дома

Новости Беларуси. В Воложинском районе горел дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Воложинском районе горел дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На помощь бросились соседи: они увидели пламя. Хозяева дома – пожилые супруги. Дедушка на момент пожара был на улице, а вот женщина находилась внутри. На помощь ей и бросились люди. Опасности добавляло еще и то, что в помещении стояли газовые баллоны. Их успели вытащить.
Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и некоторое имущество. По одной из версий, причиной ЧП могло стать короткое замыкание.