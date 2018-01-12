Пожар в Воложинском районе: огонь уничтожил крышу и перекрытия частного дома

На помощь бросились соседи: они увидели пламя. Хозяева дома – пожилые супруги. Дедушка на момент пожара был на улице, а вот женщина находилась внутри. На помощь ей ​​и бросились люди. Опасности добавляло еще и то, что в помещении стояли газовые баллоны. Их успели вытащить.