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Пожар в Воложинском районе: огонь уничтожил крышу и перекрытия частного дома

12 января 2018 14:52
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Новости Беларуси. В Воложинском районе горел дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в Воложинском районе: огонь уничтожил крышу и перекрытия частного дома -1

На помощь бросились соседи: они увидели пламя. Хозяева дома – пожилые супруги. Дедушка на момент пожара был на улице, а вот женщина находилась внутри. На помощь ей ​​и бросились люди. Опасности добавляло еще и то, что в помещении стояли газовые баллоны. Их успели вытащить.

Пожар в Воложинском районе: огонь уничтожил крышу и перекрытия частного дома -4

Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и некоторое имущество. По одной из версий, причиной ЧП могло стать короткое замыкание.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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