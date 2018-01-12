Минчанин выиграл автомобиль, находясь в СИЗО за угон: парень забрал свой приз и хочет сдать на права

Новости Беларуси. В середине декабря стало известно о минчанине, который выиграл в рекламной игре автомобиль, но не смог его забрать из-за того, что находился в СИЗО.

Как сообщает БЕЛТА, ключи от автомобиля 19-летний молодой человек мог получить только лично и только до 12 января.

Победитель подозревался в угоне автомобиля – здесь подробнее.

Накануне Нового года парня выпустили из СИЗО, заменив меру пресечения на подписку о невыезде.

По словам победителя, теперь он хочет изменить свою жизнь. Минчанин хочет открыть бизнес, завести и семью, но в первую очередь сдать на права.