В историческом центре Минска обрушилась стена трехэтажного здания

Новости Беларуси. В Минске устанавливают обстоятельства обрушения стены в историческом центре на улице Революционной. Обвалилась часть фасада трехэтажного административного здания 1850 года постройки на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. ЧП произошло при проведении строительных работ по усилению стен и фундамента.

Дом находится на реконструкции с реставрацией. Специалисты отмечают, что подобные объекты требуют соблюдения особой технологии и учета изношенности материалов. Скорее всего, при проектировании работ не все расчеты были произведены верно. Точную причину происшествия устанавливают представители компетентных ведомств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Хвир, начальник отдела по охране историко-культурного наследия управления Министерства культуры:

В октябре 2015 года были начаты работы с письменного разрешения и согласования Министерства культуры. Произошла такая ситуация: была обрушена часть стены. По моему мнению, здесь, скорее всего, нарушена технология выполнения работ на историко-культурной ценности.