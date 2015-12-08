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Эксперты установили тип взрывного устройства, которое сработало в центре Москвы

08 декабря 2015 13:37
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Новости России. Эксперты установили тип взрывного устройства, которое сработало в центре Москвы — это боевая граната. Полиция продолжает расследование. Сейчас они изучают запись с камер видеонаблюдения. Предположительно, гранату могли выбросить из проезжавшей машины или из окна близлежащего жилого дома.

Тем временем растет число пострадавших от взрыва. К этому моменту оно увеличилось до пяти. Трое по-прежнему находятся в больнице с осколочными ранениями. Все произошло накануне вечером на остановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Взрыв

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