Новости России. Эксперты установили тип взрывного устройства, которое сработало в центре Москвы — это боевая граната. Полиция продолжает расследование. Сейчас они изучают запись с камер видеонаблюдения. Предположительно, гранату могли выбросить из проезжавшей машины или из окна близлежащего жилого дома.

Тем временем растет число пострадавших от взрыва. К этому моменту оно увеличилось до пяти. Трое по-прежнему находятся в больнице с осколочными ранениями. Все произошло накануне вечером на остановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.