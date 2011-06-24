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Белорусские пограничники спасли тонущего литовца

24 июня 2011 09:32
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Сегодня ночью полоцкие пограничники получили информацию, что на озере Дрисвяты тонет пожилой человек. Как оказалось, двое граждан Литвы рыбачили на озере, но в какой-то момент лодка перевернулась. Один из них, 37-летний мужчина, смог самостоятельно выплыть на территорию Беларуси и побежать за помощью. Пограничники в оперативном порядке сообщили о происшествии литовским коллегам, которые на пограничном катере подплыли и достали пожилого мужчину из озера. В общей сложности он провел в воде более шести часов, сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-центр Госпогранкомитета.
# происшествия

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