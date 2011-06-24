Малыш утонул в ванночке для купания в Брестской области

Несчастный случай произошел в одной из столинских квартир 22 июня около пяти часов вечера. По предварительной версии, находясь в квартире вместе со своим 10-месячным ребенком и его бабушкой, 22-летняя мать малыша в ванной посадила его в ванночку и положила в воду детские игрушки.

Со слов молодой мамы, из ванной комнаты она вышла буквально на несколько минут, а когда вернулась, то обнаружила своего сына лежащим в ванночке лицом вниз. Женщина достала ребенка из воды и пыталась оказать ему первую медицинскую помощь, родственники вызвали скорую, но все оказалось безрезультатным. Малыша так и не удалось спасти

У женщины еще есть двое малолетних детей, которых она воспитывает вместе с гражданским мужем. Проверку по факту гибели малыша проводит следственный отдел прокуратуры Брестской области, сообщает www.ctv.by.