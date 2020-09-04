На пожаре в Сенненском районе погибли 12 телят

Новости Беларуси. 3 сентября в одиннадцатом часу вечера в Сенненском районе произошёл пожар на ферме.

По сведениям Витебского ОУМЧС, горел коровник в деревне Поршни. К моменту прибытия спасателей обрушилась кровля здания. Работники предприятия успели эвакуировать 76 коров. 12 телят в возрасте до двух месяцев спасти не удалось.

Пожар был потушен, огнём уничтожены кровля и потолочное перекрытие. По факту загорания ведётся проверка, выясняется причина происшествия.