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Спасатели помогли ребёнку, который застрял в перилах

03 сентября 2020 14:02
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Новости Беларуси. В Минске ребенок застрял в перилах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На помощь прибыли спасатели.

Спасатели помогли ребёнку, который застрял в перилах-1

Инцидент произошел на улице Менделеева. Ребенок, играя на улице с бабушкой, засунул ногу в металлические перила, а обратно достать не смог.

Спасатели помогли ребёнку, который застрял в перилах-4

Прибывшие на место спасатели, используя специальный инструмент, освободили юного минчанина. Помощь медиков не понадобилась.

# Дети # происшествия # Фотофакт

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