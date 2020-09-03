Спасатели помогли ребёнку, который застрял в перилах

Новости Беларуси. В Минске ребенок застрял в перилах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На помощь прибыли спасатели.

Инцидент произошел на улице Менделеева. Ребенок, играя на улице с бабушкой, засунул ногу в металлические перила, а обратно достать не смог.