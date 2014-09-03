В Гродно 44-летнему мужчине проломили голову в ответ на сделанное замечание

Новости Беларуси. Погостить в Гродно житель Минской области приехал с семьей. Вечером мужчина с двумя детьми решил сходить на прогулку.

Во дворе одного из домов на проспекте Янки Купалы семья столкнулась с компанией молодых людей.

Они вели себя крайне невоспитанно: распивали спиртные напитки на лавочке возле подъезда, о чем-то громко спорили и ругались матом.

Мужчина посчитал своим долгом сделать молодым людям замечание, ведь нецензурную брань слышали его несовершеннолетние дети. Компании такой поворот событий явно не понравился. В ход пошли кулаки.

Один из парней, 29-летний ранее судимый за кражи местный житель, схватил деревянную палку и несколько раз ударил мужчину по голове.

Вадим Ефимов, начальник ОУР Октябрьского РОВД подполковник милиции:

В ходе перепалки наиболее ярый из собутыльников взял в руки деревянный брусок, коим несколько раз приложился по оппоненту, причинив ему тяжкие телесные повреждения в виде перелома височной кости. Супруга в это время сообщила о произошедшем в милицию. В это время, несмотря на полученную травму, мужчина сумел разогнать пьяный молодчиков. Вскоре на место прибыли сотрудники органов внутренних дел. Через несколько часов наряд патрульно-постовой службы милиции в составе командира взвода второй роты Андрея Дятлова и милиционера-водителя второго взвода второй роты Сергея Емельянчика по приметам задержал подозреваемого. Ему 29 лет.



Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

К сожалению, это далеко не первый случай в Беларуси, когда молодые люди пытаются решать конфликтные ситуации с помощью кулаков.

Напомним, весной в Гомеле хулиганы, среди которых была девушка, с особой жестокостью избили двух мужчин.

Все началось на крыльце одного из баров города. В полчетвертого ночи мужчины сделали компании несовершеннолетних подростков резонное замечание: «почему те в столь позднее время находятся в питейном заведении?». Интеллектуальных способностей молодых людей хватило лишь на то, чтобы доказать свою взрослость при помощи кулаков и ботинок. Одному из мужчин было нанесено 7 ударов в голову ногой. Подробности драки стали известны благодаря камере наружного наблюдения (смотрите видео). Избиение запечатлено в деталях. Били цинично и жестоко, а когда один из мужчин потерял сознание, хулиган стянул с него куртку, забрал из карманов деньги и мобильный телефон. Закончив разборку, компания уехала на такси, оставив пострадавшего лежать на крыльце.