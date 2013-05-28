В Гродненской области годовалая девочка задохнулась, проглотив батарейку

Новости Беларуси. Маленькая батарейка лишила жизни годовую девочку. Трагедия произошла в Щучинском районе Гродненской области.



С утра у девочки начался сильный кашель. Затем открылось ротовое и носовое кровотечение. Испуганная мать вызвала скорую. Медики пыталась реанимировать девочку, но спасти малютку уже не смогли.

Для того, чтобы выяснить причину смерти девочки, была проведена судебно-медицинская и патологоанатомическая экспертиза. В дыхательных путях малютки обнаружили элемент питания округлой формы. Как выяснилось, вышедший из строя элемент питания пульта дистанционного управления родители не выбросили, а оставили на тумбочке. Так батарейка попала в руки ребенка.



Управление Следственного комитета по Гродненской области:

Учитывая, что имел место несчастный случай, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Следственный комитет напоминает, что беспечность часто оборачивается трагедиями и призывает родителей не оставлять без присмотра малолетних детей.

Аналогичный случай произошёл два года назад в Брестской области. Маленький житель Столинского района проглотил батарейку, которая вызвала ожог пищевода. К счастью, врачам удалось спасти ребёнку жизнь, заменив поврежденный участок частью тонкой кишки. Уникальность операции, которая длилась более 10 часов, состояла в том, что кровоснабжение за все время работы ни разу не было остановлено (смотрите видео).