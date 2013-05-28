Продюсер Витаса пытался покончить жизнь самоубийством из-за стресса?

Новости России. Сергей Пудовкин, продюсер певца Витаса сегодня ночью пытался свести счёты с жизнью. Поздно ночью бригада «скорой помощи» обнаружила продюсера в состоянии сильнейшего стресса. Помощь оказали на месте. Чуть позже, после повторного вызова, мужчину нашли с порезанными руками. Сейчас он находится в психосоматическом отделении НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Что стало причиной поступка Пудовкина, пока не известно. Как сообщают российские СМИ, попытка суицида продюсера Витаса стала неожиданной для окружения певца.

Сергей Жорин, адвокат артиста (в интервью «Русской службе новостей»):

Пытаюсь связаться с Витасом. В голове не укладывается эта ситуация. Мы всё это время пытались стабилизировать Витаса, его успокоить и поддержать, но с Пудовкиным – это ситуация шоковая и неожиданная.

Говоря о том, что окружение Витаса пыталось стабилизировать артиста, адвокат имеет в виду скандал, произошедший весной этого года. 10 мая в Москве Витас сбил велосипедистку. К счастью, женщина отделалась ушибами. Совершив наезд, певец, судя по всему, останавливаться не собирался. По словам очевидцев, Витас пытался скрыться с места ДТП, затем угрожал пострадавшей и полицейским пистолетом. Стражи порядка официально сообщили о том, что у певца изъят муляж пистолета Макарова.

Медийный статус не помог певцу избежать наказания. На него завели два уголовных дела – за угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти. На днях суд лишил Витаса автомобильных прав сроком на полтора года.

Пудовкин работает с Витасом с самого начала творческой карьеры Виталия Грачёва (он же Витас). Когда на экраны вышел первый клип Витаса, всю страну всерьез интересовал вопрос: есть ли у певца жабры, и почему он носит костюмы, закрывающие шею. После дебюта Витаса на эстраде у многих слушателей и музыкантов возник вопрос, в чём секрет удивительного фальцета исполнителя. Несколько лет назад Сергей Пудовкин и вовсе заявлял, что в четырех клиниках Европы музотерапия от Витаса используется в качестве официального метода лечения пациентов (смотрите видео).