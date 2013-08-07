Пожар в кенийском аэропорту Найроби

Новости Кении. ЧП в международном аэропорту столицы Кении. Одна из крупнейших воздушных гаваней Найроби закрыта из-за пожара. Он уже частично локализован. Администрация аэропорта утверждает, что из опасной зоны были эвакуированы все пассажиры и сотрудники. Данных о пострадавших пока не поступало.

По словам очевидцев, пламя было очень сильным. Дым буквально в считанные секунды распространился по всему терминалу. Точная причина пожара пока неизвестна. По данным полиции, возгорание началось в иммиграционной зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 07.08.2013

Сейчас аэропорт Найроби – самая загруженная в центральной Африке и крупнейшая в Кении воздушная гавань – частично возобновил работу после масштабного пожара, случившегося рано утром. На данный момент уже организованы вылеты и посадки внутренних и грузовых рейсов. При этом залу международных прилетов, наиболее пострадавшему от пламени, потребуется полная реконструкция.

Как отметили власти страны, рейсы в другие государства, вероятнее всего, начнут осуществляться завтра и с другой площадки. В результате пожара никто из пассажиров не пострадал.