В Гомельской области выявили более 100 животных, больных бешенством

Новости Беларуси. Гомельские эпидемиологи бьют тревогу: здесь выявили более сотни животных, больных бешенством. По словам врачей, это на 40% больше, чем в прошлом году. Помимо единичных, зафиксированы и 4 массовых случая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во дворе Тагира Атаева непривычно тихо. Любимца семьи – собаку по имени Дик – пришлось усыпить.

Тагир Атаев, пострадавший:

Мне звонили, говорили: ты счастливый человек, что он тебя не покусал. А он же меня спас.

Бешеный волк напал на мужчину, выгуливавшего своего пса неподалёку от дома. Собака спасла человека фактически ценой своей жизни. Сам Тагир Атаев сейчас проходит курс прививок.

Тагир Атаев, пострадавший:

Сейчас 9 прививок – и до свидания. Там схема определенная: первый день, третий, седьмой, четырнадцатый, тридцатый и так далее. От тебя требуется только не употреблять спиртное.

К Анатолию Соничу бешеный волк ворвался во двор. Мужчина сошёлся со зверем в рукопашной. Победить незваного гостя помогли жена и друг.

Анатолий Сонич, пострадавший:

Куры были, пришлось всех убрать. Уток тоже убрали. Коза выжила. Собаку усыпили.

Разорение в хозяйстве и реальная угроза жизни самих людей – вот частый результат встречи с бешеным животным.

Александр Добриян, СТВ:

Чаще всего болезнь приходит из дикой природы вместе с инфицированным волком или лисой. Но человеку не обязательно контактировать именно с диким животным. В особой группе риска, например, работники молочно-товарных ферм, они могут заразиться от крупного рогатого скота, который подвергся нападению инфицированного хищника.

В этом году массово прививали животноводов в Светлогорском и Рогачёвском районах. Причём в последнем случае риску заболеть подверглись сразу 13 человек.

Ростислав Зинович, заместитель главного государственного санитарного врача Гомельской области:

В этом году отмечается рост заболеваемости бешенством среди животных, в первую очередь, среди диких. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 40%. За истекший период у нас в области зарегистрировано уже 101 случай бешенства среди животных.

Медики предупреждают: бешенство – смертельное заболевание. Если вовремя не сделать прививку, человека спасти невозможно. А поэтому в случае укуса животным даже без признаков болезни необходимо немедленно обращаться к врачу.