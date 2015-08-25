6-летнему мальчику едва не оторвало руку на эскалаторе в московском метро

Новости России. Очередной несчастный случай в московской подземке. Все произошло на станции «Площадь революции» Арбатско-Покровской линии столичного метро.

Эта семья в Москве впервые – приехали в столицу из Мордовии. Мама с сыном отправилась на прогулку, как только они сошли с поезда. Когда спускались на станцию метро на эскалаторе, мама разрешила ребенку сесть на ступеньку, и в какой-то момент его рука застряла в механизме эскалатора. Мальчик закричал – мать увидела окровавленную руку сына.

Причины произошедшего выясняют следователи.

Это второй за последнюю неделю подобный случай в московском метро. Напомним, ранее на переходе со станции «Чистые пруды» на станцию «Тургеневская» в эскалатор затянуло ногу двухлетнего малыша. Ребенок едва не лишился трех пальцев.

Ознакомившись с материалами камер видеонаблюдения, опросив маму пострадавшего ребенка и работников станции, следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Однако дело возбуждено в отношении неустановленного лица.

По версии следствия, эскалатор мог быть опасен для жизни или здоровья пассажиров. Если этот факт докажут, то виновным будет грозить до двух лет лишения свободы.