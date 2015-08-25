В Гродно задержали 60-летнего эксгибициониста-игромана

Новости Беларуси. В отношении шестидесятилетнего жителя Гродно возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Как выяснилось, пенсионер страдал игроманией и в день совершения правонарушения возвращался с клуба игровых автоматов.
По пути домой он встретил молодую девушку, которой и стал демонстрировать половые органы.
УВД Гродненского облисполкома:
Сейчас выясняется мотив и причины совершения преступления, а также возможность причастности пенсионера к подобным противоправным деяниям. Стоит сказать, что ранее он к ответственности не привлекался. По слова мужчины он просто справлял нужду, однако обратившаяся в милицию девушка утверждает совсем иное. Мужчина задержан.
Напомним, несколько лет назад гродненские правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который снимал напряжение, гуляя по улицам города обнажённым.
На мерзкий поступок его подтолкнула неудовлетворенность семейной жизнью.
Сожительница часто употребляла спиртное, мужчина перестал видеть в ней женщину, поэтому решил реализовывать свои потребности на стороне. Свое мужское достоинство он демонстрировал исключительно представительницам слабого пола, подкарауливая невольных зрительниц поздно вечером.