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В Гродно задержали 60-летнего эксгибициониста-игромана

25 августа 2015 16:37
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Новости Беларуси. В отношении шестидесятилетнего жителя Гродно возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как выяснилось, пенсионер страдал игроманией и в день совершения правонарушения возвращался с клуба игровых автоматов.

По пути домой он встретил молодую девушку, которой и стал демонстрировать половые органы. 

УВД Гродненского облисполкома:
Сейчас выясняется мотив и причины совершения преступления, а также возможность причастности пенсионера к подобным противоправным деяниям. Стоит сказать, что ранее он к ответственности не привлекался. По слова мужчины он просто справлял нужду, однако обратившаяся в милицию девушка утверждает совсем иное. Мужчина задержан. 

Напомним, несколько лет назад гродненские правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который снимал напряжение, гуляя по улицам города обнажённым.

На мерзкий поступок его подтолкнула неудовлетворенность семейной жизнью.

Сожительница часто употребляла спиртное, мужчина перестал видеть в ней женщину, поэтому решил реализовывать свои потребности на стороне. Свое мужское достоинство он демонстрировал исключительно представительницам слабого пола, подкарауливая невольных зрительниц поздно вечером.

# происшествия # Хулиганство

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