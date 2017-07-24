В Гомеле ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва теплотрассы и получил серьезные ожоги

Новости Беларуси. Шестилетний мальчик попал в яму с горячей водой в Гомеле. Ребенок получил серьезные ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел из-за прорыва теплотрассы. По словам очевидцев, ребенок хотел перепрыгнуть яму, но не получилось. Нога оказалась в горячей воде. С ожогами 1-й и 3-й степени его доставили в больницу.

«Молодой человек несет ребенка голенького, на нем шкура висит», – с ужасом вспоминают очевидцы произошедшего.