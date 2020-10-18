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Минчанка похитила радиостанцию, принадлежащую военнослужащему. Возбуждено уголовное дело

18 октября 2020 11:31
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Новости Беларуси. Красноречивые кадры «мирных» протестов от Следственного комитета. Видео снято 23 сентября около обелиска «Минск – город-герой», где проходили несанкционированные массовые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка похитила радиостанцию, принадлежащую военнослужащему. Возбуждено уголовное дело-1

Одной из активных участниц была 37-летняя минчанка, которая похитила радиостанцию, принадлежащую военнослужащему. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Минчанка похитила радиостанцию, принадлежащую военнослужащему. Возбуждено уголовное дело-4

Смотрите в видеоматериале.

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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