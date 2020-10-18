Минчанка похитила радиостанцию, принадлежащую военнослужащему. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Красноречивые кадры «мирных» протестов от Следственного комитета. Видео снято 23 сентября около обелиска «Минск – город-герой», где проходили несанкционированные массовые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.