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В Добруше из-за сильного ветра обрушилась стена пятиэтажки

15 апреля 2015 14:42
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Новости Беларуси. В середине апреля весна сменила имидж. 15 апреля в некоторых регионах Беларуси выпал снег. В Витебске  белым покрывалом были укрыты многие городские улицы.  Снегопад начался ночью и продолжался до 10 утра, после чего начал спешно таять. 

Впрочем, неожиданностью подобное явление можно назвать едва ли. Буквально накануне град выпал в Минске. По прогнозам синоптиков погода не улучшится и в ближайшие дни. Самым ненастным станет 16 апреля.

17 апреля в Беларусь придет новая волна похолодания. На выходных будет до 10 градусов тепла. 

А на 15 апреля вновь передано штормовое предупреждение. На большей части территории страны пройдут дожди, возможен мокрый снег. Неприятных ощущений добавит сильный ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Впрочем, всю разрушительную мощь ветра уже могли на себе ощутить жители Добруша. Там от натиска стихии не выдержала  кирпичная стена. Часть облицовки одной из новостроек обрушилась прямо на тротуар. К счастью, никто не пострадал. Само здание тоже не сильно повреждено — стена, с которой посыпались кирпичи не несущая, и по словам строителей, восстановить ее будет нетрудно.

Специальная комиссия пока выясняет, что стало причиной  происшествия. Предполагается, что виной всему — двойная конструкция стен, которая сейчас используется в новостройках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Обрушение дома

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