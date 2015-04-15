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США: 1,5-годовалые близнецы утонули в реке из-за назойливой пчелы

15 апреля 2015 12:41
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Новости США. Трагедия произошла 10 апреля в Аризоне. Коляска с двумя близнецами упала с набережной, сообщает американское интернет-издание Newser.

Алексис Кеслар (Alexis Keslar), мать полуторагодовалых малышей вышла на прогулку к реке.

Женщина испугалась пчелы, начала отмахиваться и в результате отпустила коляску. Та покатилась и упала в воду. Алексис тут же бросилась спасать детей, однако из-за сильного течения не смогла достать их самостоятельно.

Спасатель:
Когда мы приехали на место происшествия, женщина и двое детей находились в воде, коляска уже ушла ко дну.

Женщину удалось спасти, а малыши Эли и Силас утонули.

Близнецов смогли найти лишь спустя полтора часа, однако медики сразу констатировали смерть.

США: 1,5-годовалые близнецы утонули в реке из-за назойливой пчелы-1

Для оказания материальной помощи семье Кеслар, в соцсети была запущена благотворительная акция GoFundMe. Собранные средства (21 000 долларов) пойдут на установление памятника утонувшим мальчикам и медицинские расходы по оказанию психологической помощи матери.

Запись на странице акции в соцсети:
Помолитесь за упокой малышей Марка и Алексис Кеслар и за всю их большую семью. Мы скорбим. Два прекрасных мальчика теперь стали ангелами.

# происшествия # Гибель детей

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