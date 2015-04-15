США: 1,5-годовалые близнецы утонули в реке из-за назойливой пчелы

Новости США. Трагедия произошла 10 апреля в Аризоне. Коляска с двумя близнецами упала с набережной, сообщает американское интернет-издание Newser.
Алексис Кеслар (Alexis Keslar), мать полуторагодовалых малышей вышла на прогулку к реке.
Женщина испугалась пчелы, начала отмахиваться и в результате отпустила коляску. Та покатилась и упала в воду. Алексис тут же бросилась спасать детей, однако из-за сильного течения не смогла достать их самостоятельно.
Спасатель:
Когда мы приехали на место происшествия, женщина и двое детей находились в воде, коляска уже ушла ко дну.
Женщину удалось спасти, а малыши Эли и Силас утонули.
Близнецов смогли найти лишь спустя полтора часа, однако медики сразу констатировали смерть.