США: 1,5-годовалые близнецы утонули в реке из-за назойливой пчелы

Спасатель: Когда мы приехали на место происшествия, женщина и двое детей находились в воде, коляска уже ушла ко дну.

Женщина испугалась пчелы, начала отмахиваться и в результате отпустила коляску. Та покатилась и упала в воду. Алексис тут же бросилась спасать детей, однако из-за сильного течения не смогла достать их самостоятельно.

Новости США. Трагедия произошла 10 апреля в Аризоне. Коляска с двумя близнецами упала с набережной, сообщает американское интернет-издание Newser .

Для оказания материальной помощи семье Кеслар, в соцсети была запущена благотворительная акция GoFundMe. Собранные средства (21 000 долларов) пойдут на установление памятника утонувшим мальчикам и медицинские расходы по оказанию психологической помощи матери.

Запись на странице акции в соцсети:

Помолитесь за упокой малышей Марка и Алексис Кеслар и за всю их большую семью. Мы скорбим. Два прекрасных мальчика теперь стали ангелами.