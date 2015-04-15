К Земле приближается астероид размером со Статую Свободы

По мнению астронома Джудит Рис (Judit Györgyey-Ries ) из обсерватории Макдональд при университете Техаса, в октябре 2017 года может произойти сильнейшее столкновение огромного астероида с Землей, сообщает британское издание Mirror.

Гигантский астероид под названием 2012 TC4 впервые был замечен в октябре 2012 года на расстоянии 94 800 километров от Земли. Ученые оценивают его размер примерно в 40 метров — это высота Статуи Свободы от верха пьедестала до кончика факела.

При столкновении с Землей этот космический объект способен причинить гораздо больший вред, чем знаменитый челябинский метеорит в феврале 2013 года.

Для сравнения: челябинский метеорит был 17 метров в диаметре, и хотя он почти разрушился при прохождении земной атмосферы, после его удара пострадало более полутора тысяч человек.