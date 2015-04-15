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К Земле приближается астероид размером со Статую Свободы

15 апреля 2015 10:44
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По мнению астронома Джудит Рис (Judit Györgyey-Ries ) из обсерватории Макдональд при университете Техаса, в октябре 2017 года может произойти сильнейшее столкновение огромного астероида с Землей, сообщает британское издание Mirror.

Гигантский астероид под названием 2012 TC4 впервые был замечен в октябре 2012 года на расстоянии 94 800 километров от Земли. Ученые оценивают его размер примерно в 40 метров — это высота Статуи Свободы от верха пьедестала до кончика факела.

При столкновении с Землей этот космический объект способен причинить гораздо больший вред, чем знаменитый челябинский метеорит в феврале 2013 года.

Для сравнения: челябинский метеорит был 17 метров в диаметре, и хотя он почти разрушился при прохождении земной атмосферы, после его удара пострадало более полутора тысяч человек.

К Земле приближается астероид размером со Статую Свободы-1

Джудит Рис, астроном: 
Возможно, мы увидим взрывы в воздухе, может быть, разбитые ударной волной окна, в зависимости от того, куда он попадет.

Детлеф Кошни (Detlef Koschny), представитель Европейского космического агентства, не разделяет мнение своей коллеги и считает, что масштабы проблемы преувеличены.

Детлеф Кошни, представитель Европейского космического агентства:
Его размер оценивался по яркости, но мы не знаем степень отражения. Так что он может быть меньше или больше, предположительно, от 10 до 40 метров.
40-метровый железный объект пройдет сквозь атмосферу и сделает кратер, но 10-метровый скалистый объект останется практически незамеченным.

Кроме того, Кошни добавил, что вероятность падения астероида на Землю составляет лишь один на миллион.

# происшествия # Космос

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