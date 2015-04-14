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Пожар в частном доме в Дзержинском районе: хозяин, куривший в нетрезвом виде, погиб

14 апреля 2015 14:19
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Новости Беларуси. 52-летний мужчина погиб на пожаре в Дзержинском районе. Огонь возник в деревне Марс, в деревянном жилом доме, рассчитанном на две семьи. Четыре пожарных экипажа боролись с огнем. Съемочная группа СТВ одной из первых оказалась на месте.

Сильный ветер способствовал распространению огня. Спасателям удалось быстро потушить пламя, однако одна из квартир полностью уничтожена огнем. Хозяин погиб.

По словам очевидцев, мужчина употреблял спиртные напитки и курил. Соседка незадолго до возгорания оставила свою квартиру и не пострадала.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии, что подтверждает мнение очевидцев.

Между тем, хозяйка соседней половины дома в состоянии шока. Ее квартира больше не пригодна для проживания. Женщине придется жить у знакомых в соседнем населенном пункте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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