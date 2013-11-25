В центре Быхова уже несколько дней сотни жителей остаются без воды из-за аварии на городском коллекторе

Новости Беларуси. ЧП в Быхове. Уже несколько дней сотни местных жителей из-за аварии на городском коллекторе остаются без воды. В числе пострадавших также несколько школ и детских садов. Устранить аварию пока не получается – мешает дождь. По этой причине вода подается в учебные заведения и дома по графику.

Жительница Быхова:

Ни покушать, ни постирать, ни помыть ребенка. Муж ходит в колонку с двумя ведрами по 3-4 раза в день, чтобы принести детям воды.

Перебои с водоснабжением семья Писаренко вынуждена терпеть уже несколько дней. Но если без стиральной машины еще можно обойтись, то чтобы приготовить покушать или посуду вымыть, приходится буквально караулить воду возле крана. В подобной ситуации оказались фактически все жители многоэтажек в центре Быхова.

Владимир Лысов:

Если нет воды, это же не в одной только квартире. Во всех домах: и в соседних тоже, и в частном секторе. К колонке по полчаса-часу в очереди стоишь, чтобы воду набрать.

Такие, мягко говоря, неудобства из-за прорыва канализационного коллектора. Причем в самом центре Быхова. Ветхие трубы просто рассыпались. На время ремонта пришлось снизить и давление в водопроводе.

Дмитрий Калеев, председатель Быховского райисполкома:

Ситуация действительно чрезвычайная. При районном исполнительном комитете был создан штаб.

То, что случилось с этим коллектором, в 2009 была подобная проблема в другом месте. Так как коллектор послевоенный, район уже заказал проектно-сметную документацию, вопрос по финансированию тоже решен. Немножко не дотянул коллектор до замены.

В эпицентре коммунальной аварии кроме частного сектора и многоэтажек оказались четыре детских сада и две школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Жижиян, директор средней школы № 1 Быхова:

У нас есть запасы питьевой воды, у нас запасы одноразовой посуды. В принципе, даже если что-то пойдет не так, мы готовы к внештатным ситуациям.

Чтобы не допустить полной остановки работы коллектора, спасателям пришлось проложить временную систему. Пока на аварийном участке устраняется прорыв, коммуникации обеспечивает пожарный рукав.

Николай Матвеев, главный государственный санитарный врач Быховского района:

По завершению аварии и восстановлению нормального давления в сети водоканалом будут проведены работы по дополнительной дезинфекции сетей. Все же давление в сети дергалось. Будут проведены все необходимые работы.

На время внештатной ситуации по всему Быхову организован подвоз питьевой воды. Резервные бочки стоят на улицах круглосуточно. Над устранением последствий аварии сейчас трудятся десятки человек, задействована фактически вся спецтехника района.