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В Бресте столкнулись три иномарки, пострадали четыре человека

12 января 2023 07:24
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Новости Беларуси. 11 января около шести часов вечера в Бресте произошла авария с тремя автомобилями.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 44-летний водитель Subaru ехал по улице Мошенского. Рядом с домом №1 А по улице Радужной машина попыталась обогнать попутный Volkswagen, но не заметил встречный Mercedes-Benz.

В Бресте столкнулись три иномарки, пострадали четыре человека-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате произошло столкновение с Mercedes-Benz, а затем и с Volkswagen. Водитель Subaru получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также пострадали 40-летняя водитель и двое пятилетних детей, которые находились в Mercedes-Benz, их здоровье оценивают в медучреждении.

По факту ДТП ведётся проверка.

Вчера произошла ещё одна авария, но уже в Воложинском районе. Водитель Lada не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Газель» – подробнее здесь.

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