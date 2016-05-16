Прямой эфир

В Бресте пьяный велосипедист протаранил такси, скрываясь от милиции

16 мая 2016 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 55-летний велосипедист, уходя от погони, врезался в автомобиль такси. Как выяснилось, нарушитель был пьян: в его крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

УГАИ УВД Брестского облисполкома:
История началась на ул. Адамковской, когда 55-летний брестчанин нарушил Правила дорожного движения – переехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу (вместо того, чтобы спешиться). Заметив нарушение ПДД, наряд Департамента охраны попытался задержать нарушителя, но не удалось. Мужчина «прибавив газу», начал скрываться от наряда.

Уйти от погони нарушителю помешал автомобиль такси.

Машина отъезжала от остановки общественного транспорта. Отвернувшись посмотреть, где его преследователи, велосипедист въехал в переднюю дверь Toyota. 

Напомним, на минувших выходных в Орше трагедией обернулась авария с участием мотоцикла и автомобиля такси. Мотоцикл врезался в такси, в результате чего оба водителя погибли. По предварительным данным, машина выезжала с второстепенной дороги на главную, по которой двигался мотоциклист. Здесь подробности

# происшествия # Авария в Бресте

Другие новости рубрики

Все новости
Мотоцикл врезался в такси в Орше: погибли оба водителя
15 мая 2016 10:25

Мотоцикл врезался в такси в Орше: погибли оба водителя

Человеческие останки обнаружены на улице Либкнехта в Минске – комментарий СК
13 мая 2016 16:37

Человеческие останки обнаружены на улице Либкнехта в Минске – комментарий СК

Водитель, насмерть сбивший двух студенток в Минске, задержан – подробности трагедии
13 мая 2016 12:01

Водитель, насмерть сбивший двух студенток в Минске, задержан – подробности трагедии