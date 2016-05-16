В Бресте пьяный велосипедист протаранил такси, скрываясь от милиции

Новости Беларуси. 55-летний велосипедист, уходя от погони, врезался в автомобиль такси. Как выяснилось, нарушитель был пьян: в его крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя.



УГАИ УВД Брестского облисполкома:

История началась на ул. Адамковской, когда 55-летний брестчанин нарушил Правила дорожного движения – переехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу (вместо того, чтобы спешиться). Заметив нарушение ПДД, наряд Департамента охраны попытался задержать нарушителя, но не удалось. Мужчина «прибавив газу», начал скрываться от наряда.

Уйти от погони нарушителю помешал автомобиль такси.

Машина отъезжала от остановки общественного транспорта. Отвернувшись посмотреть, где его преследователи, велосипедист въехал в переднюю дверь Toyota.

Напомним, на минувших выходных в Орше трагедией обернулась авария с участием мотоцикла и автомобиля такси. Мотоцикл врезался в такси, в результате чего оба водителя погибли. По предварительным данным, машина выезжала с второстепенной дороги на главную, по которой двигался мотоциклист. Здесь подробности.