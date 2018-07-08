Под Могилёвом трактор с нетрезвым водителем за рулём сбил пешехода

Новости Беларуси. Днём 7 июля в деревне Старое Пашково Могилёвского района трактор наехал на пешехода. Пострадавший доставлен в медучреждение.
Новости Беларуси. Днём 7 июля в деревне Старое Пашково Могилёвского района трактор наехал на пешехода. Пострадавший доставлен в медучреждение.
Фото: УСК по Могилёвской области
Как сообщает УСК по Могилёвской области, за рулём транспортного средства находился нетрезвый 49-летний местный житель. После аварии водитель скрылся с места преступления. Гражданин не оказал помощь пострадавшему, а также оставил лежать пешехода на проезжей части.
Фото: УСК по Могилёвской области
Осматривается место происшествия, выясняются детали случившегося, опрашиваются очевидцы, фиксируется следовая обстановка. Планируется провести автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.
Летом 2018 года в Минске легковушка сбила мать с двухлетним ребёнком.
Пострадавшие шли по пешеходному переходу – подробнее здесь.