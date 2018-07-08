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Под Могилёвом трактор с нетрезвым водителем за рулём сбил пешехода

08 июля 2018 07:02
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Новости Беларуси. Днём 7 июля в деревне Старое Пашково Могилёвского района трактор наехал на пешехода. Пострадавший доставлен в медучреждение.  

Под Могилёвом трактор с нетрезвым водителем за рулём сбил пешехода-1

Фото: УСК по Могилёвской области  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, за рулём транспортного средства находился нетрезвый 49-летний местный житель. После аварии водитель скрылся с места преступления. Гражданин не оказал помощь пострадавшему, а также оставил лежать пешехода на проезжей части.  

Под Могилёвом трактор с нетрезвым водителем за рулём сбил пешехода-4

Фото: УСК по Могилёвской области  

Осматривается место происшествия, выясняются детали случившегося, опрашиваются очевидцы, фиксируется следовая обстановка. Планируется провести автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.  

Летом 2018 года в Минске легковушка сбила мать с двухлетним ребёнком.  

Пострадавшие шли по пешеходному переходу – подробнее здесь.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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