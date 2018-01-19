В Ошмянском районе в частном доме взорвался газовый баллон: пострадал 25-летний мужчина

Новости Беларуси. 18 января в деревне Гравжишки взорвался газовый баллон.

Как сообщает МЧС, взрыв произошёл в доме 75-летней женщины. В результате инцидента было повреждено 3 квадратных метра стены и стёкла на веранде.

В это время в доме находился 25-летний внук владелицы дома. Молодой человек получил травмы разной степени тяжести. Парня госпитализировали.

Предполагается, что взрыв произошёл из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

На этой неделе в жилом доме Бреста произошёл взрыв газового баллона.