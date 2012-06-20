В США 16-летний подросток выжил после того, как ему голову насквозь пробил гарпун

Новости США. В США 16-летний подросток выжил после того, как ему голову пробил гарпун. ЧП произошло, когда снасти загружали на судно. В этот момент случайно сработал пусковой механизм. Копье вошло парню над правым глазом и, пробив мозг, вышло через заднюю стенку черепа.

Вертолетом подростка доставили в больницу. Операция шла три часа. Все это время пострадавший был в сознании и общался с врачами. Сейчас он уже идет на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи отмечают, что парень родился «в рубашке» – ни один из жизненно важных мозговых центров не пострадал. Стертыми из памяти оказались лишь воспоминания о несчастном случае.