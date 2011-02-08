Турист из Беларуси: Хургада — как после войны: город пустой абсолютно. Стоят БТРы, охранники с автоматами

Несколько часов назад в Национальном аэропорту «Минск» приземлился очередной чартер из Египта. На борту самолета более сотни белорусских туристов. Многие покидают ставший небезопасным курорт еще до истечения сроков путевок. Напомним, турфирмам Беларуси было рекомендовано временно приостановить продажу туров в Египет.

Даже с открытием магазинов и банков острых углов в стране пирамид меньше не становится. К примеру, повышение зарплат, объявленное правительством Египта, по всем прогнозам очень быстро уйдет в ноль из-за обвала национальной валюты и неимоверного роста цен. Но во многих районах пока и работать негде.

Мохаммед Саид Камал:

От этих событий, по-моему, больше пострадали люди, которые не принимали в них участие. Не стало работы, жить теперь просто не за что. Например, мы сидим здесь и пытаемся поймать хоть что-нибудь [рыбу], чтобы прокормить наши семьи.

С каждым днем все глубже экономику Египта топит тотальное бегство туристов из курортных зон. Отели всего одной страны пустуют, а туроператоры всего мира подсчитывают убытки.

Елена Иванюк, специалист туристической компании:

Особо несут убытки операторы, которые заранее выкупали блоки-места в самолетах, гостиницы проплачивали. Колоссальные убытки!

В этом агентстве пока не отправляют в горящие туры в горячую точку. Елена рассказывает, как во время египетских мятежей приходилось экстренно возвращать наших туристов на Родину. А потом отговаривать новых желающих отдохнуть с опасным огоньком.

Елена Иванюк:

Буквально вчера приходила старушка и просила продать тур в Египет. Ей было отказано. Мы не бронируем туры и ожидаем прояснения обстановки в стране.

Валентин Цехмейстер, исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций:

Ряд туристических компаний занимаются продажей туров в Египет по настоянию клиента — его инструктируют, берут расписку. Это выбор туриста — испытать экстрим, найти приключения.

Турист из Беларуси:

Хургада — как после войны: город пустой абсолютно. Стоят БТРы, охранники с автоматами. Люди боятся, они все уехали.

Дмитрий признается: на всю жизнь запомнит курорт, где опасался, выйдя на улицу, не столкнуться с военными или заключенными из местных тюрем. Говорит: в родном Минске пусть и холодно, зато спокойнее, чем на побережье со многими звездами.

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